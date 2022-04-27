مصطفى فتحي صنع 3 أهداف.. التعاون يغادر أبطال آسيا بعد السقوط المثير أمام باختاكور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

ودع نادي التعاون السعودي والذي يضم بين صفوفه مصطفى فتحي منافسات دوري أبطال آسيا بعد السقوط أمام باختاكور الأوزبكي بنتيجة 5-4 بعد مباراة ماراثونية.

وأقيمت مباراة التعاون السعودي ضد باختاكور على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا.

وتألق مصطفى فتحي في المباراة وصنع 3 أهداف لنادي التعاون ولكن لم ينجح الفريق السعودي في ضمان التأهل للدور القادم بعد الخسارة بخمسة أهداف مقابل أربعة أمام باختاكور.

وتوقف رصيد التعاون عند النقطة الـ7 في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة، ليودع البطولة الآسيوية رسمياً، علماً بأن الدحيل القطري هو الذي تأهل كمتصدر لهذه المجموعة برصيد 15 نقطة.

نظام التأهل إلى دور الـ16 بدوري أبطال آسيا

ويتشكل دوري أبطال آسيا من 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات للمنطقة الشرقية، و5 للمنطقة الغربية.

ويتأهل أصحاب المراكز الأولى مباشرة إلى دور الـ16، بالإضافة لأفضل 3 ثواني من كل منطقة.

وحل التعاون في المركز الرابع ضمن أفضل ثواني بعدما جمع 7 نقاط فقط، بالتساوي مع القوة الجوية، ليودعا دوري الأبطال، فيما صعد كأفضل ثواني الريان القطري، وشباب الأهلي الإماراتي، ونسف قرشي الأوزبكي.

تفاصيل المباراة

في الدقيقة 13 نجح التعاون في افتتاح التسجيل مبكراً أمام باختاكور عن طريق يزيد البكر بعد عرضية رائعة من مصطفى فتحي، ليتقدم الفريق السعودي بنتيجة 1-0.

وعاد باختاكور لنتيجة التعادل في الدقيقة 22 أمام التعاون، لتصبح النتيجة 1-1.

وقلب باختاكور الطاولة على التعاون السعودي بعدما تقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 31، ليتقدم الفريق الأوزبكي بنتيجة 2-1.

وبعد دقيقتين فقط وتحديداً في الدقيقة 33، نجح باختاكور في تسجيل الهدف الثالث سريعاً، لتتحول النتيجة إلى 3-1، ويصبح التعاون في موقف صعب للغاية.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق باختاكور على التعاون السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف بدوري أبطال آسيا.

وفي الدقيقة 51 قلص التعاون النتيجة بتسجيل ثاني الأهداف عن طريق سميحان النابت بعد تمريرة رائعة من مصطفى فتحي، لتصبح النتيجة 3-2 لصالح باختاكور.

ونجح التعاون السعودي في إدراك التعادل وتسجيل الهدف الثالث عن طريق سميحان النابت صاحب الثنائية بعد عرضية مميزة من المتألق مصطفى فتحي صاحب الأسيست الثالث في المباراة، لتتحول النتيجة إلى 3-3.

وعاد باختاكور للتقدم في النتيجة مرة آخرى بعدما سجل الهدف الرابع في شباك التعاون في الدقيقة 78، ليتأخر التعاون بنتيجة 4-3.

وتعادل التعاون في الدقيقة 83 عن طريق حسن العمري من ضربة جزاء، لتصبح النتيجة 4-4.

وازدادت المباراة إثارة في الدقائق الأخيرة، حيث سجل باختاكور الهدف الخامس أمام التعاون، لتتحول النتيجة إلى 5-4 لصالح الفريق الأوزبكي.

وانتهت المباراة المثيرة بخسارة التعاون السعودي بنتيجة 5-4 أمام باختاكور، ليُنهي الفريقان مشوارهما في بطولة دوري أبطال آسيا.