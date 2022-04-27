الأهلي يعلن غياب عبدالقادر عن مواجهة طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للأهلي، غياب أحمد عبد القادر لاعب الفريق، عن مباراة طلائع الجيش غدا الأربعاء في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال أبو عبلة في تصريحات صحفية إن اللاعب شعر بآلام ناتجة عن تعرضه لكدمة في الكتف، حيث يخضع لبرنامج علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمباريات المقبلة.

وكان الأهلي عاد لاستئناف تدريباته مساء الإثنين، بعد الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب.

وتخطى الأهلي عقبة فريق الرجاء في إياب الدور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، وضرب موعدًا مع فريق وفاق سطيف الجزائري في الدور نصف النهائي من البطولة.

وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل الإيجابي أمام الرجاء المغربي على ملعبه بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب، بعدما سبق للأهلي أن فاز على الرجاء بهدفين لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام الأسبوع الماضي.