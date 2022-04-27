رغم دفع 80 ألف دولار.. البنا يدير لقاء الأهلي وطلائع الجيش بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن اتحاد الكرة المصري، عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة الأهلي وطلائع الجيش، خلال الجولة الـ16 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وجاء محمود البنا كحكم ساحة، ومعه يوسف البساطى وأحمد توفيق كحكام مساعدين، وحكم رابع صبرى إبراهيم، بينما على تقنية الفار أحمد الغندور وهانى عبد الفتاح.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يأتي طلائع الجيش في المركز 11 برصيد 18 نقطة.

الجدير بالذكر أن الأهلي دفع 80 ألف دولار، وطلب من اتحاد الكرة حكام أجانب لإداراة تلك المباراة وما بعدها، ولكن الجبلاية تعذرت في توفير ذلك.