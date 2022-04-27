الاتحاد السكندري يتعادل مع المقاولون في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة المقاولون العرب والاتحاد السكندري التي أقيمت على إستاد المقاولون العرب ضمن مافسات الأسبوع الـ16 للدوري المصري الممتاز.

وتقدم المقاولون بهدف سجله مامادو نياس في الدقيقة 45، ثم تعادل الاتحاد السكندري عن طريق كريستوفاو مابولولو في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

ورفع المقاولون رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 16 نقطة للاتحاد السكندري في المركز الثالث عشر.

واستمر الاتحاد السكندري تحت قيادة عماد النحاس بلا فوز للمباراة الرابعة على التوالي، حيث خسر زعيم الثغر من الأهلي والزمالك وتعادل مرتين أمام البنك الأهلي والمقاولون.