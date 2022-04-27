بنزيما هداف دوري الأبطال.. 8 أرقام قياسية من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزاً مثيراً على نظيره ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (4-3) في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الإياب من الدور نصف النهائي على ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الأربعاء 4 مايو المقبل.

ونستعرض لكم خلال السطور المقبلة أبرز الأرقام القياسية من مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد:

بعد مرور 93 ثانية، سجل كيفين دي بروين أسرع هدف لمانشستر سيتي في مباراة بدوري أبطال أوروبا.

أصبح كريم بنزيما هداف دوري أبطال أوروبا خلال هذا الموسم برصيد 14 هدفاً.

شباك ريال مدريد تهتز بهدفين في أول 11 دقيقة في مباراة بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

سجل فينيسيوس جونيور أول أهدافه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

لا يوجد لاعب إنجليزي سجل أهدافا أكثر في دوري أبطال أوروبا عندما كان عمره 21 أو أقل مثل فيل فودين (9 أهداف بالتساوي مع واين روني).

سجل كريم بنزيما أهدافاً أكثر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (7) أكثر من ليونيل ميسي (6).

فاز مانشستر سيتي على ريال مدريد للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخ النادي.

مانشستر سيتي 4-3 ريال مدريد هي أكبر نتيجة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أياكس 5-2 بايرن ميونيخ في أبريل 1995، وليفربول 5-2 روما في أبريل 2018.