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مانشستر سيتي يأخذ الأفضلية و ريال مدريد يرفض الإستسلام

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المنامة - ياسر ابراهيم - حبست قمة ذهاب نصف نهائي الأنفاس طوال الدقائق التسعين بعدما شهدت تسجيل العديد من الأهداف الجميلة، ملخص مباراة ومانشستر سيتي يشرح القصة الكاملة.

انتصر مانشستر سيتي الإنكليزي بصعوبة بالغة على ضيفه ريال مدريد الإسباني 4-3 يوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتقدم مانشستر سيتي مبكراً بهدفي البلجيكي دي بروين والبرازيلي غابرييل جيسوس (2 و11) قبل أن يأتي الرد من الفرنسي كريم بنزيمة (33).

وعاد فودين ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية بفارق هدفين (53) لكن البرازيلي فينيسيوس جونيور ردّ سريعاً (55).

وفي الوقت الذي انتظر به ريال مدريد التعديل أتى الدور على البرتغالي برناردو سيلفا ليضيف الهدف الرابع من تسديدة قوية (74)، إلا أنّ بنزيمة ترجم ركلة جزاء ببراعة ليختتم أهداف المواجهة (82).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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