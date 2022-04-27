الامارات | الجزيرة ينهي مشواره في دوري أبطال آسيا بخسارة جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة ينهي مشواره في دوري أبطال آسيا بخسارة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم فريق الجزيرة مشواره في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بخسارة جديدة على يد الشباب السعودي بهدفين نظيفين في المواجهة التي جمعت بين الفريقين وانتهت في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء على ستاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض ضمن الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وخاض "فخر أبوظبي" اللقاء بالفريق الرديف بعد أن كان قد ودع البطولة قبل خوض المباراة، وقدم اللاعبون مستوى جيد وحافظ الفريق على نظافة شباكه حتى الدقيقة 69 التي اهتزت فيها بواسطة الكاميروني جون ماري، فيما أضاف البرازيلي باولينهو الهدف الثاني في الدقيقة 88.

ولم يقدم "فخر أبوظبي" الأداء المنتظر منه خلال مشواره في المسابقة في النسخة الحالية، إذ خسر على يد الشباب السعودي في مباراتين، أمام القوة الجوية في لقاءين، بينما فاز وتعادل في مواجهتين أمام مومباي سيتي الهندي، ليختتم مشواره في المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط.

وأصبحت المشاركة الحالية للجزيرة في دوري أبطال آسيا هي السابعة التي يودع فيها من مرحلة المجموعات، على غرار النسخ الست في 2009 و2010 و2011 و2013 و2016 و2017.

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