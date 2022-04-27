الامارات | مظلات «هايدروفويل» ترتفع في جميرا السبت والأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن مظلات «هايدروفويل» ترتفع في جميرا السبت والأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالتعاون مع نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك)، يومي السبت والأحد المقبلين، في شاطئ نسناس في جميرا منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف «هايدروفويل».

وتأتي إقامة الحدث الكبير ضمن الشراكات المتجددة للنادي والمبادرات المستمرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات في تنظيم الأحداث في روزنامة الفعاليات الرياضية للموسم الرياضي البحري 2021-2022، حيث ستجمع هذه البطولة محبي وممارسي رياضة كايت سيرف، التي تنتشر بصورة كبيرة في شواطئ الدولة، وتمارس يومياً في شواطئ دبي.

وأكد المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار تنسيق الجهود والتعاون المشترك بين النادي ونادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك) في تنظيم فعاليات متجددة ومستمرة، تضمن توفير فرص المنافسة لمختلف شرائح المجتمع، ومن بينهم محبو رياضة كايت سيرف.

وأوضح حارب في بيان صحافي أن: «تنظيم منافسات بطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (هايدروفويل) يعد تعاوناً جديداً بين المؤسستين، حيث بدأ التنسيق منذ سنوات في تنظيم عدد من الفعاليات، منها بينها بطولة (دبي جونيور ريغاتا) لناشئي وبراعم وصغار الشراعية الحديثة، لتمتد من جديد في مسابقة رياضية بحرية أخرى».

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الحدث عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالتسجيل في الفعاليات، فيما يستقبل مقر نادي دبي لزوارق الشاطئ طلبات الراغبين في المشاركة يومياً في استقبال النادي عبر تعبئة طلب الاشتراك.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة دبي المفتوحة للكايت سيرف (هايدروفويل) الفئات التي سيتنافس عليها المشاركون والمشاركات يومي السبت والأحد، وهي رجال وسيدات ومواطنون وناشئون، حيث ستقام المنافسات يومي السبت والأحد على فترتين صباحية وبعد الظهيرة، حسب معطيات الحالة الجوية وسرعات الرياح، فيما سيقام حفل التتويج في الرابعة والنصف من عصر يوم الأحد في مقر نادي دبي لزوارق الشاطئ (دوسك).

وكان المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد عبدالله حارب، قد حرص خلال فعاليات بطولة دبي جونيور ريغاتا 2022، التي اختتمت شهر مارس الماضي، على تقديم درع النادي إلى أسرة نادي دبي لزوارق الشاطئ، تسلمه عضو مجلس الإدارة محمد الكمدة.

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