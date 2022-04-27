الامارات | اليوناني غونياس يقود بيراميدز اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن اليوناني غونياس يقود بيراميدز اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي بيراميدز لكرة القدم تعيين اليوناني تاكيس غونياس، مدرباً جديداً للفريق، خلفاً لإيهاب جلال المنتقل لقيادة منتخب «الفراعنة».

وأشار النادي إلى أن غونياس بدأ أول من أمس، في قيادة الحصة التدريبية لبيراميدز استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري. وسبق لغونياس أن قاد بيراميدز في نهاية الموسم الماضي، وتولى إدارة الفريق في 12 مباراة، فحقق خمسة انتصارات وستة تعادلات وخسارة واحدة.

كما كان على رأس فريق وادي دجلة بين 2018 و2020 قبل أن يهبط الفريق الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الثانية. ورحّب الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، ممدوح عيد، بعودة غونياس، مشيراً إلى تجربته الناجحة مع النادي نهاية الموسم الماضي، التي كانت «دافعاً لقرار عودته».

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