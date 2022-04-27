الامارات | «الهيئة» و«دبي الرياضي» يبحثان تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع

شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» و«دبي الرياضي» يبحثان تحقيق التنمية المستدامة وتطوير القطاع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، تعزيز التعاون بين الهيئة والمجلس بما يحقق التنمية المستدامة والتطور للقطاع الرياضي.

جاء ذلك أثناء زيارة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم إلى مقر مجلس دبي الرياضي ولقاء سعيد حارب، بحضور مساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة، والمدير التنفيذي للجنة الإمارات لرياضة النخبة والمستوى العالي صفاء تريم.

وقال بيان صحافي: «تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية الوطنية وتبادل الخبرات، وتمكين الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية المنشودة وتحقيق إنجازات على جميع المستويات على مستوى الأداء للرياضيين والإداريين وفي مختلف مجالات العمل الرياضي، بما يتناسب مع حجم الرعاية والدعم الذي تقدمه القيادة الرشيدة للقطاع الرياضي في الدولة».

وذكر البيان: «اصطحب سعيد حارب الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم في جولة بمقر مجلس دبي الرياضي، حيث تمت زيارة مقر «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» ومقرات الإدارات، والاستماع الى شرح آليات العمل التي تغطي جميع جوانب العمل الرياضي وتعمل على تحقيق أهداف المجلس في تطوير القطاع الرياضي في دبي، ونشر ثقافة ممارسة الرياضة، وزيادة أعداد ممارسي الرياضة والنشاط البدني في مختلف فئات المجتمع، وكذلك تعزيز مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولية وصناعة مستقبل الرياضة».

وفي ختام الزيارة قدّم سعيد حارب للشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم درع خط الدفاع الأول تقديراً للدور الذي يبذله لتطوير القطاع الرياضي.

• «تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرياضية، وتمكين الكوادر الوطنية».

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