الامارات | «كاراتيه الشارقة» يهيمن على ألقاب دوري الكوميتيه للفرق

شكرا لقرائتكم خبر عن «كاراتيه الشارقة» يهيمن على ألقاب دوري الكوميتيه للفرق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هيمنت أندية الشارقة على ألقاب الدوري العام لفرق الكاراتيه في منافسات «الكوميتيه»، الذي أسدل الستار عليه أول من أمس، على صالة نادي الشارقة لرياضي (فرع الحزانة)، ونافس على ألقاب فئات الأشبال والفتيات والناشئين والناشئات والشباب والآنسات والسيدات، 150 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

واقتسم ناديا الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، دروع البطولة التي امتدت على مدار يومين، بحصد كل منهما ثلاثة دروع من أصل البطولات السبع التي تضمنها دوري «الكوميتيه»، فيما ذهب لقب دوري السيدات لمصلحة نادي الشارقة لرياضة المرأة.

وقام الأمين العام لاتحاد الكاراتيه المهندس حميد شامس، يصحبه المدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد هشام سري، والحكم الدوري ورئيس لجنة الحكام جابر الزعابي، وأعضاء الاتحاد إبراهيم النعيمي ومحمد حربوك، وعضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي ورئيس الألعاب الفردية في النادي المهندس سليمان الهاجري، بتتويج الفائزين في الفئات السبع.

وجاءت ألقاب نادي الشارقة الرياضي (للألعاب الفردية) في دوري فئات الأشبال، والناشئين، والشباب، فيما توج الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بألقاب فئات الفتيات، والناشئات، والآنسات، ولتحسم لاعبات نادي الشارقة لرياضة المرأة لقب السيدات على حساب لاعبات ناديي شباب الأهلي والشارقة لرياضيات الدفاع عن النفس اللواتي حللن بالمركزين الثاني والثالث على التوالي.

من جانبه، أعرب الأمين العام لاتحاد الكاراتيه حميد شامس، عن سعادته بالمستوى الفني، وقدم شكره لجميع الأندية المشاركة وأجهزتهم الفنية والإدارية. وقال في تصريحات صحافية عقب مراسم التتويج، إن «صناعة اللاعب البطل في الكاراتيه تحتاج إلى مجهودات مضاعفة من المدربين واللاعبين، والصبر من إدارات أنديتهم، حيث يحتاج الصعود إلى منصات التتويج إلى الوقت الكافي لخوض المنافسات وبذل المجهودات، وهم ما لمسناه بالفعل من أندية إمارة الشارقة، في الهيمنة المستمرة على ألقاب دوري الكاراتيه، سواء في الكاتا أو الكوميتيه».

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