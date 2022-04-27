الامارات | الظفرة يواجه الاتفاق السعودي ودياً لتصحيح أخطاء مباراة الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة يواجه الاتفاق السعودي ودياً لتصحيح أخطاء مباراة الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض الظفرة، اليوم، تجربة ودية تجمعه مع الاتفاق السعودي، ضمن تحضيراته لدوري أدنوك للمحترفين، وتدخل المواجهة في إطار تصحيح الأخطاء التي ظهرت خلال مباراة الفريق التي خسرها، الجمعة الماضية، أمام الوحدة 2-3 في الدوري. وينافس الظفرة على البقاء ضمن أندية دوري المحترفين، إذ تنتظره مواجهات صعبة للغاية أمام أندية المقدمة، بعكس منافسيه العروبة والإمارات، وسيلتقي الفريق بأندية العين، شباب الأهلي، النصر، والوصل، على التوالي، قبل أن يختتم مشواره بلقاء العروبة في الجولة الأخيرة.

ويقيم الاتفاق معسكراً تحضيرياً في الدولة خلال فترة توقف الدوري السعودي، وكان الفريق قد خسر في تجربته الودية الماضية أمام العين 1-3 في اللقاء الذي أقيم على استاد خليفة بن زايد. وذكر الموقع الرسمي للنادي السعودي أن مدرب الفريق، الفرنسي باتريس كارتيرون، استعان بمواطنه فلوران مالودا، لاعب تشيلسي السابق، لإلقاء محاضرة على لاعبي الفريق، ونقل بعض من خبراته إليهم، قبل مواجهة الظفرة في ختام المعسكر.

• الاتفاق ينظّم معسكراً تحضيرياً في الدولة خلال فترة توقف الدوري السعودي

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