الامارات | الوصل يرفع كأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يرفع كأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظفر فريق الوصل بلقب كأس الإمارت لكرة القدم الشاطئية بعد فوزه على فريق نادي شباب الأهلي «ب» بركلات الترجيح 8 – 7 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (4 – 4) في المباراة النهائية، أول من أمس، على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي في الممزر.

وحسم فريق أيه إف سي المركز الثالث للبطولة بعد تغلبه على فريق نادي شباب الأهلي «أ» بالركلات الترجيحية (5 – 4) التي تم اللجوء إليها بعد تعادلهما في الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين (6 – 6).

وتوج عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية علي حمد البدواوي لاعبي فريق الوصل بالميداليات الذهبية وكأس البطولة، فيما سلم لاعبي شباب الأهلي «ب» الميداليات الفضية، وحضر مراسم التتويج نائب رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية إبراهيم المنصوري، وعدد من مسؤولي الفريقين.وهنأ علي حمد البدواوي فريق نادي الوصل بفوزه بلقب البطولة، مشيداً بأداء ونتائج فريق نادي شباب الأهلي «ب» الذي حصد بدوره مركز الوصافة، لافتاً إلى الأداء الجيد للاعبي الفرق المشاركة في المنافسة، مثمناً جهود الجميع في إنجاح البطولة، كما ثمّن المشاركة الحيوية للفرق في منافسات كأس الإمارات لكرة القدم الشاطئية.ووجه البدواوي الشكر إلى الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم على دعمه المتواصل لنشاط كرة القدم الشاطئية، مشيراً إلى أن استمرار إقامة البطولات بمنافسات الدوري، كأس الإمارات، بجانب بطولات الناشئين وغيرها، تسهم بشكل فعال في دعم المنتخبات الوطنية وتطور اللعبة بشكل عام.

وقال: «النجاح الكبير لبطولة كأس الامارات يُبرهن على حرص اتحاد الكرة على تطوير الكرة الشاطئية تجسيداً لاستراتيجية الاتحاد ورؤية 2038، التي تستهدف توسيع قاعدة ممارسي اللعبة من خلال المسابقات المحلية، ورصد اللاعبين المميزين وضمهم لصفوف منتخبنا الوطني». هذا وشهدت النسخة الحالية لكأس الإمارات للكرة الشاطئية للموسم الرياضي 2021-2022، مشاركة 10 فرق تم توزيعها على ثلاث مجموعات، حيث تضمنت المجموعة الأولى فرق (الوصل، شباب الأهلي ب، الكوماندوز،دبا الحصن ب)، وضمت المجموعة الثانية فرق (دبا الحصن، الأشاوس، أيه إف سي)، فيما ضمت المجموعة الثالثة فرق (شباب الأهلي، رويال تيم، الجوارح)، ولُعبت جميع المباريات على الملعب الرملي بنادي شباب الأهلي دبي بالممزر.

نتائج البطل والوصيف في البطولة

اختتم فريق الوصل مبارياته في دور المجموعات بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على فرق شباب الأهلي «ب» (9– 2) ودبا الحصن «ب» (11- 3) والكوماندوز (7–صفر)، وتأهل للدور قبل النهائي بعد صدارته للمجموعة الأولى برصيد تسع نقاط، ليلتقي مع شباب الأهلي «أ»، ويتغلب عليه بنتيجة (7– 5)، ليبلغ المباراة النهائية، وينجح في حصد كأس البطولة بعد فوزه على شباب الأهلي «ب» في النهائي المثير.

في المقابل، بدأ فريق شباب الأهلي «ب» مشواره في البطولة بالخسارة أمام فريق الوصل بنتيجة (2– 9)، ثم حقق فوزين متتاليين على فريقي الكوماندوز (8– 2)، ودبا الحصن «ب» (13– 2)، وحصد ست نقاط، ونجح في التأهل لدور الأربعة بعد اختياره «أفضل ثان»، ثم تأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق أيه إف سي (7– 3)، ليختتم مشاركته بحصد لقب وصيف الكأس، بعد خسارته من الوصل في النهائي.

• استمرار الدوري وكأس الإمارات وبطولات الناشئين تسهم في دعم المنتخبات الوطنية.

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