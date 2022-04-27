الامارات | عجمان يستعد للجزيرة بـ «ودية النصر».. وراحة يومين في العيد

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يستعد للجزيرة بـ «ودية النصر».. وراحة يومين في العيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض عجمان مباراة ودية، غداً، أمام النصر عل استاد آل مكتوم في إطار تحضيرات «البرتقالي» لمباراته المقبلة في دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة في السادس من مايو المقبل على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، فيما قرر المدرب الصربي غوران منح اللاعبين راحة يومين بمناسبة عيد الفطر، على أن يواصل الفريق تحضيراته للقاء الجزيرة الثلاثاء المقبل.

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، إن الجهاز الفني قرر خوض مباراة النصر للحفاظ على نسق المباريات لدى اللاعبين، بعد تكرار توقف المسابقة عقب انتهاء الجولة 21 من الدوري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «ينظر الجهاز الفني لمباراة النصر على أنها تحضير جيد لبعض اللاعبين، أمثال حسين عبدالرحمن وسعيد جاسم، اللذين عادا للمشاركة في المباريات الرسمية بعد طول فترة بسبب الإصابة، إذ ظهرا في مباراة خورفكان الماضية، وأبليا بصورة جيدة، لكنهما بحاجة للمزيد من المباريات لاكتمال جاهزيتهما الفنية والبدنية».

وكان عجمان قد حقق فوزاً مثيراً على خورفكان 4-2، بعد أن كان متخلفاً 1- 2، ليرفع الفريق رصيده للنقطة 28 في المركز الثامن.

وشدد محمد حسين على أهمية الفوز الذي حققه البرتقالي على خورفكان، لكسر سلسلة النتائج السلبية للفريق في آخر ثلاث مباريات ضد الشارقة وبني ياس والظفرة، لم يُحقق فيهما الفريق أي نقطة.

وقال: «سنلعب المباريات الخمس المتبقية لنا في الدوري من أجل إنهاء الموسم بشكل جيد، وفي مركز متقدم أفضل مما نحن عليه حالياً. نعرف أن هذا الأمر لن يكون سهلاً، لأننا سنلعب ثلاث مباريات، من بينها أمام فرق الجزيرة والوحدة والعين، التي تحتل المراكز الثلاثة الأولى في جدول الترتيب العام، إضافة إلى مواجهة الوصل المُنتشي في الدور الثاني، لكننا على ثقة بأن لاعبينا يجيدون بشكل كبير أمام الفرق الكبيرة، وأداؤنا ونتائجنا معهم هذا الموسم تؤكد ذلك».

وأردف: «كما ستكون هذه المباريات فرصة لبعض اللاعبين، خصوصاً الأجانب، ممن تنتهي عقودهم، ليقنعوا الجهاز الفني وإدارة النادي بالتجديد لهم في الموسم المقبل، وإكمال مسيرتهم مع البرتقالي». وتنتهي عقود كل من المغربي وليد أزارو، والبرازيلي ليونادرو، والسلوفيني ميرال، مع ختام الموسم، فيما لايزال عقد التونسي فراس بالعربي مستمراً لموسمين آخرين، بينما رحل الغامبي أبوبكر تراولي للاحتراف في سويسرا. وتابع: «الجهاز الفني لم يستقر بشكل نهائي حتى الآن على من سيبقى من الأجانب الذين تنتهي عقودهم، وستكون المباريات المتبقية من الموسم الحالي فاصلة في تقييمهم، قبل أن يتقدم المدرب بتقرير للإدارة عن الموسم واللاعبين». واختتم: «الميزة التي يتمتع بها عجمان هي أن معظم القوائم الأساسية من اللاعبين، خصوصاً المواطنين، مرتبطين بعقود مع النادي، وهذا الشيء يساعد على تحقيق الاستقرار الفني للفريق في الموسم المقبل، والتدعيمات ستكون في بعض المراكز، وبحسب تقرير المدرب في هذا الخصوص».

• عقود المغربي وليد أزارو والبرازيلي ليونادرو والسلوفيني ميرال تنتهي مع ختام الموسم.

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