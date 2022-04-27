الامارات | 16 فعالية رياضية للمرأة في دبي خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فعالية رياضية للمرأة في دبي خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الرياضة النسائية حضوراً قوياً في دبي، خلال شهر رمضان، بإقامة 16 بطولة متنوعة، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي والعديد من الأندية والأكاديميات ومنظمي الفعاليات الرياضية من القطاع الخاص في مختلف أرجاء دبي، إذ شهدت البطولات مشاركة واسعة من النساء والفتيات من مختلف الأعمار والجنسيات.

ونشر مجلس دبي الرياضي تقريراً حول الاهتمام الرياضي للمرأة خلال شهر رمضان الفضيل، مؤكداً أنه أقام فعاليات ملتقى رياضة المرأة الرمضاني تحت شعار «نلتقي لنصنع المستقبل الرياضي»، وحضره عدد من القيادات الرياضية النسائية وعدد من الرياضيات واللاعبات المحترفات في مختلف الألعاب الرياضية من أندية دبي.

وستستمر منافسات عدد من البطولات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، ومن بينها بطولة «نيت بول الصيفية للسيدات والفتيات» التي تنظمها «أكتيف سبورت سيرفيس» حتى يوم 30 مايو المقبل، وتقام منافساتها في مدرسة كينغز بمنطقة البرشاء، كما تستمر منافسات بطولات «الألعاب الرياضية الجماعية للسيدات» للكرة التي ينظمها نادي جام سبورتس في صالات عالم دبي للرياضة بمركز دبي التجاري العالمي، وتختتم منافساتها يوم 29 أبريل، وتتضمن بطولة كرة قدم وبطولة الكرة الطائرة وبطولة كرة سلة، وتتواصل أيضاً منافسات «دوري نيت بول للسيدات» الذي تنظمه «برو فيزيك سبورتس» خلال الفترة من 13 أبريل حتى 29 يونيو في مدرسة جيس بالمرابع العربية التي تستضيف أيضاً «دوري الفتيات الصيفي للنيت بول» الذي تنظمه «أكتيف سبورت» خلال الفترة من 16 أبريل حتى 29 مايو.

وأشار التقرير إلى إقامة «دوري السيدات لكرة القدم» الذي انطلق 24 الجاري ويستمر حتى 30 يونيو المقبل، وتقام منافساته في مدرسة رويال غرامر بمدينة دبي الرياضية، كما انطلقت بطولة كرة السلة الرمضانية للسيدات يوم 17 أبريل وتستمر حتى الثاني من مايو المقبل، وينظمها نادي جام سبورتس في مقر أكاديمية جام الرياضية بشارع عود ميثاء، ونظمت «ماتش سبورت» بطولة البادل تنس الرمضانية للسيدات في أكاديمية وورلد للبادل في منطقة القوز.

وكانت قد اختتمت أمس الثلاثاء منافسات بطولة «بادبول الرمضانية للسيدات»، التي نظمتها أكاديمية «الإمارات بادبرو» الرياضية، في مجمع الإمارات بادبرو بمنطقة القوز 4 الذي يعد أكبر مجمع رياضي بادبول في العالم.

وتعد رياضة البادبول من أحدث الرياضات التي تم إنشاؤها في العالم عام 2008 التي تجمع بين عناصر كرة القدم والتنس والكرة الطائرة والاسكواش، ونظمت شركة راكت تنس لخدمات التدريب «بطولة التنس الدولية للسيدات» في فندق أتلانتس بجزيرة النخلة خلال الفترة من 28 مارس إلى 10 أبريل، كما نظمت مؤسسة الجليلة بطولة الأمل المجتمعية لسباق القوارب الشراعية للسيدات في جزيرة النخلة، وأقام نادي سكاي بادل سبورت بطولة البادل تنس المجتمعية في مقر النادي بمنطقة القوز. ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات والأنشطة والبرامج المخصصة للمرأة التي تسهم في تحفيز النساء على ممارسة الرياضة وزيادة الوعي النسائي بأهمية ممارسة النشاط البدني في مختلف الأوقات، كما حرص المجلس على أن تكون الرياضة النسائية حاضرة في شهر رمضان من خلال التعاون مع مختلف منظمي الفعاليات الرياضية لتنظيم العديد من البطولات الرياضية المتنوعة لتشجيع النساء على ممارسة الرياضة في هذا الشهر المبارك.

الدوري الرمضاني

نظمت منطقة زعبيل الرياضية، التابعة لـ«إعمار للترفيه»، بطولة «الدوري الرمضاني» للكرة الطائرة للسيدات في مركز زعبيل التجاري، ونظمت أكاديمية رول الرياضية بطولة «سوبر هيرو» للسيدات للتزلج على الألواح في مرسى مينا راشد يوم 10 أبريل، كما نظم نادي النصر الثقافي الرياضي البطولة الرمضانية للريشة الطائرة للسيدات في مقر النادي بمنطقة عود ميثاء خلال الفترة من 11 إلى 13 أبريل.

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