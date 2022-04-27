الامارات | تقدّم «إسباني» مزدوج نحو «ختام دبي» للغولف

شكرا لقرائتكم خبر عن تقدّم «إسباني» مزدوج نحو «ختام دبي» للغولف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قطع الثنائي الإسباني بابلو لارازابال وأدريان أوتايجو خطوة كبيرة نحو التأهل إلى بطولة جولة دي بي وورلد التي تُعد ختام الموسم، وتقام في عقارات جميرا للغولف في دبي في شهر نوفمبر المقبل، وذلك بعد تقدمهما على الترتيب العالمي الأسبوعي لجولة «دي بي وورلد» التي تقام برعاية موانئ دبي العالمية.

وتقدم الإسباني بابلو لارازابال للمركز الرابع في الترتيب العالمي لجولة «دي بي وورلد» بعد فوزه بلقب بطولة «أي أس بي إس هاندا» الإسبانية، البالغ مجموع جوائزها المالية مليوني دولار مطلع الأسبوع الجاري، ليرفع رصيده الإجمالي هذا الموسم إلى 1142.7 نقطة.

ويعتبر هذا اللقب السابع بالإجمالي في الجولة في مسيرة اللاعب البالغ 38 عاماً، والأول له هذا الموسم، بما يجعله مرشحاً فوق العادة للتواجد في الختام الكبير في شهر نوفمبر المقبل في دبي.

ونجح مواطنه أدريان أوتايجو الذي يعتبر من المقيمين في دبي، حيث اختار الاستقرار في دولة الإمارات خلال مواصلة مسيرته الاحترافية بالغولف، في الحصول على المركز الثاني في البطولة، ليتقدم بدوره 25 خطوة ويصبح في المركز الـ17 في ترتيب جولة «دي بي وورلد» برصيد 584 نقطة. وواصل النرويجي فيكتور هوفلاند تربعه على صدارة ترتيب الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد»، برصيد 1893.2 نقطة، بعدما سبق أن توج بلقب بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية Slync.io، في شهر يناير الماضي، ويليه بالمركز الثاني الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي برصيد 1729.1 نقطة، وبالمركز الثالث البلجيكي توماس بيترز الذي حقق لقب أبوظبي إتش إسي بي سي، إلى المركز الثالث برصيد 1528.5 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة «دي بي وورلد» يشهد إقامة 45 بطولة في 24 دولة مختلفة، في سباق مثير للفوز بلقب الموسم الذي يسدل الستار عليه في دبي.

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