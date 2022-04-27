الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | فريق «عيد فيروز» بطلاً لـ «فرجان الفجيرة»

0 نشر
محمد فاضل ■ الفجيرة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «عيد فيروز» بطلاً لـ «فرجان الفجيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق «عيد فيروز» بالمركز الأول لبطولة الفرجان الرمضانية لكرة القدم، التي نظمتها وزارة الداخلية والقيادات الشرطية في الدولة ضمن مبادرة فرجان بمشاركة ثمانية فرق، والتي أسدل الستار على فعالياتها أول من أمس بملعب الفجيرة، حيث توج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، الفائزين، بحضور نائب القائد العام لشرطة الفجيرة، العميد محمد الطنيجي.

وجاء في المركز الثاني فريق الدفاع المدني، وحل شرطة الفجيرة ثالثاً، وذهبت جائزتا أفضل لاعب وهداف البطولة للاعبين ربيع علي وفيصل المزروعي، فيما نال لاعب الدفاع المدني سيف البلوشي جائزة أفضل حارس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا