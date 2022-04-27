الامارات | مبارزة الإمارات تشارك بـ 9 لاعبين في «الجائزة الكبرى» بمصر

شكرا لقرائتكم خبر عن مبارزة الإمارات تشارك بـ 9 لاعبين في «الجائزة الكبرى» بمصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك منتخب الإمارات للمبارزة بتسعة لاعبين ولاعبات في منافسات بطولة الجائزة الكبرى لسلاح الإيبيه للرجال والسيدات بالعاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 29 أبريل الجاري إلى أول مايو المقبل، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي.

يشارك في البطولة 321 لاعباً ولاعبة، بواقع 183 لاعباً و138 لاعبة، يمثلون 44 دولة في البطولة التي كان مقرراً إقامتها في كولومبيا التي اعتذرت عن استضافتها ليقرر الاتحاد الدولي للمبارزة إسناد تنظيمها إلى مصر.

تضم تشكيلة منتخب الإمارات ستة لاعبين في منتخب الرجال، هم: محمد المازمي وخليفة الزرعوني ومايد محمد وعمران البلوشي ومسعود المهيري وسيف أحمد، وثلاث لاعبات في منتخب السيدات، هن: العنود السعدي وشيخة الزعابي وميرة الحمادي، ومعهم مدرب المنتخب جورجي لمينوف.

وأوضح المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادات الإماراتي والعربي والآسيوي للمبارزة، أن مشاركة منتخب الإمارات في هذه البطولة العالمية الكبرى تأتي كمحطة في أجندة المشاركات الخارجية المتنوعة لاتحاد المبارزة.

وقال: «من المؤكد أن تتسم المنافسة في هذه البطولة بالقوة والندية بين جميع اللاعبين المشاركين، كونها من بطولات الجائزة الكبرى، وتعد من بطولات النخبة التي يشارك فيها صفوة لاعبي العالم».

وأضاف: «نهدف من مشاركتنا في هذه البطولة الكبرى إلى إكساب لاعبينا الخبرة اللازمة من جراء الاحتكاك مع أفضل لاعبي العالم، وتحسين ترتيب لاعبينا عالمياً، كما تأتي هذه المشاركة ضمن برنامج مشاركات منتخبنا الوطني على مدار الموسم الحافل بالعديد من المشاركات الخارجية، سواء الإقليمية الخليجية والعربية، أو القارية والعالمية».

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