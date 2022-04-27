الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أبطال أوروبا»
ليفربول - فياريال 23:00
«أبطال آسيا»
الوحدات - ناساف 21:15
الهلال - الريان 00:15
السد - الفيصلي 00:15
استقلال - الشارقة 00:15
فيورنتينا - أودينيزي 20:00
بولونيا - إنترميلان 22:15
أتلانتا - تورينو 22:15
الأهلي - طلائع الجيش 23:30
بيراميدز - سيراميكا 23:30
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