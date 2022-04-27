الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «أبطال أوروبا»

- فياريال 23:00

«أبطال آسيا»

الوحدات - ناساف 21:15

الهلال - الريان 00:15

السد - الفيصلي 00:15

استقلال - الشارقة 00:15

فيورنتينا - أودينيزي 20:00

بولونيا - إنترميلان 22:15

أتلانتا - تورينو 22:15

الأهلي - طلائع الجيش 23:30

بيراميدز - سيراميكا 23:30

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا