في لقاء 7 نجوم.. مانشستر سيتي يتغلب على ريال مدريد في مباراة مثيرة ومجنونة بدوري أبطال أوروبا

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزاً غير مطمئناً على فريق ريال مدريد الإسباني، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "الاتحاد"، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

جاءت البداية سريعة من مانشستر سيتي الذي تقدم بهدف مبكر في الدقيقة الثانية عن طريق كيفين دي بروين من رأسية مستغلاً عرضية وصلت له من رياض محرز، ليلعب البلجيكي الكرة في شباك مواطنه كورتوا.

وأضاف جابريل جيسوس الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 11 من عمر المباراة.

ونجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تقليص الفارق بهدف لصالح ريال مدريد أحرزه في الدقيقة 33 .

وفي الشوط الثاني، سجل فيل فودين هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 53 بعد تمريرة عرضية من فرناندينيو وصلت للإنجليزي ليسدد برأسية في شباك كورتوا وسط تشتت دفاعي من ريال مدريد.

وجاء الرد سريعًا من ريال مدريد ليحرز البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الثاني في الدقيقة 55.

وفي كرة مشتركة، نجح برناردو سيلفا في إحراز هدف مانشستر سيتي الرابع في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 80، تحصل ريال مدريد على ركلة جزاء بعد لمسة يد على المدافع لابورت، وسددها بنزيما بنجاح في شباك إيدرسون بالدقيقة 81.

وبدأ مانشستر سيتي مواجهة ريال مدريد بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: جون ستونز، روبن دياز، إيميرك لابورت، زينشينكو.

خط الوسط: رودري، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، فيل فودين، رياض محرز.

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من:

ستيفن، كارسون، ناثان آكي، ستيرلينج، جوندوجان، جريليش، فرناندينيو، إيجان رايلي، مبيتي، بالمر، ماكاتي، لافيا.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل ريال مدريد في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ديفيد ألابا، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، توني كروس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد كل من:

لونين، فيدياس، فاييخو، ناتشو، ماركو أسينسيو، جاريث بيل، مارسيلو، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز، داني سيبايوس، إيسكو، كامافينجا.