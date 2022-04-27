شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، هي خدمة يقدمها الخليج 365 لقرائه ومتابعيه وهي عبارة عن حصاد لأهم ما جرى على الساحة الرياضية ونستعرضها كالتالي:

إنبى يفوز على الإسماعيلى بـ"ثنائية" فى عقر داره ويرتقى للمركز العاشر

فاز فريق إنبى على الإسماعيلى بثنائية دون رد سجلهما جون إيبوكا وعبد الرحمن عماد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدراويش، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى الممتاز.

البنك الأهلى يفوز على إيسترن كومبانى بثنائية في الدورى ويرتقى للمركز السادس

حقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى. المقاولون العرب يتعادل 1 - 1 مع الاتحاد السكندري بالدوري حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك بالدور الثانى للدورى

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على استقدام طاقم حكام أجنبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى الدور الثانى من عمر الدورى المصرى، على أن تتم مخاطبة عدة اتحادات أوروبية لترشيح طاقم تحكيم لإدارة المباراة. اتحاد الكرة يقدم إيهاب جلال مدرب المنتخب الجديد لوسائل الإعلام بعد العيد يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة جمال علام، مؤتمرا صحفيا عقب إجازة عيد الفطر المبارك لتقديم إيهاب جلال المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر وجهازه المعاون لوسائل الاعلام.