شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل 1 - 1 مع الاتحاد السكندري بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق المواجهة التي جمعت المقاولون العرب والاتحاد السكندرى في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

تقدم المقاولون العرب عن طريق أمادو نياس في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول، وتعادل الاتحاد السكندري في الدقيقة 60 عن طريق أجوستينيو مابولولو.

بهذه النتيجة يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلوا 20 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة جمعها من 16 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلوا 25 هدفا.

هدف ذئاب الجبل جاء من كرة ساقطة من محمد مجلي إلى داخل منطقة الجزاء مهدها فاروقا نور الدين بشكل رائع إلى مامادو نياس المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات من أعلى عبد المنصف سكنت أعلى يمين المرمى.

بينما جاء هدف الاتحاد السكندري بعد كرة عرضية من صبري رحيل من جهة اليسار أبعدها حسن الشامي بشكل خاطيء فوصلت إلى أجوستينيو مابولولو المتمركز على حدود منطقة الـــ 6 ياردات فسدد الأخير كرة قوية سكنت يمين المرمى.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: "محمد عبد المنصف، وهشام صلاح، محمد عبد السلام، عبد الله نصيب، صبري رحيل، سيالفو مورو، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد ميسي، إبراهيم حسن، مابولولو".

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد العربي، وخط الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وحسن الشامي وفاروق كابور، وخط الوسط: محمد مجلي وأحمد الشيمي، وعبدالله ياسين، ومحمد حمدي زكي، وخط الهجوم: أحمد علي، وامادو أنياس".