شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحنفى يدير مباراة بيراميدز وسيراميكا فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح إدارة مباراة بيراميدز وسيراميكا للحكم محمد الحنفى غدا، ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: محمد الحنفى حكم ساحة ويعاونه كل من محمد لطفى وأسامة السيد وحكم على السعيد، بينما على تقنية الفار السيد شعبان ومحمد عبد العزيز.

ومن جانب آخر، أعلن نادى بيراميدز تعيين اليونانى تاكيس جونياس مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول بالنادي، ليقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

وبدأ المدير الفنى اليونانى مهمته مع الفريق بقيادة تدريب أمس، بملعب الدفاع الجوي، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة فى الدورى الممتاز، فى مرحلة جديدة لمشوار الفريق ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر و التى سوف تنطلق فى تمام الساعة التاسعة و النصف مساءا.

من جانبه، رحب ممدوح عيد الرئيس التنفيذى بعودة تاكيس جونياس لتدريب الفريق مرة أخرى، مشددًا على أنه كانت له تجربة ناجحة مع النادى نهاية الموسم الماضي، وقدم خلالها مباريات مميزة على رأس القيادة ألفنية للفريق.