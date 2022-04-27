القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها الزمالك يتوجه للإسكندرية فى الثالثة عصر غد استعدادا للمصرى، ومطب صناعى يثير مخاوف فى الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف.

مطب صناعى يثير مخاوف فى الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف

يتخوف الجهاز الفني للأهلي من إقامة مباراة العودة ضد وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب نجيل صناعي، في ظل صعوبة أرضية ملعب النجيل الصناعي وما قد تسببه من إصابات للاعبي الأهلي.

موسيمانى يعود للعب بثنائي وسط ملعب أمام طلائع الجيش

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على العودة للعب بثنائي وسط ملعب في مباراته غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

المصرى يغرى لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك فى الدوري

وعد مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق، بصرف مكافآت خاصة للفوز على الزمالك في اللقاء المرتقب بين الفريقين بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.