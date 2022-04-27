شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يفوز على إيسترن كومبانى بثنائية في الدورى ويرتقى للمركز السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق نادى البنك الأهلى فوزا صعبا على إيسترن كومبانى بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى.

تقدم ناصر منسى بالهدف الأول للبنك الاهلى في الدقيقة 25 بعد عرضية رائعة من محمد هلال لتجد رأسية ناصر ماهر ليتصدى لها عمرو حسام حارس إيسترن كومبانى وترتدى له مرة أخرى ليضعها ناصر في الشباك، وتعادل خالد مصطفى سريعا لإيسترن كومبانى في الدقيقة 28 بعد متابعة لعرضية مميزة قابلة محمد صالح برأسه ليتصدى الزنفلى لها وترتد لخالد مصطفى الذى يضعها في الشباك.

وتقدم كريم بامبو للبنك الأهلى في الدقيقة 86 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو بعد شد من المدافع خالد مصطفى لأسامة فيصل، ليتقدم بامبو بالهدف الثانى.

بهذه النتيجة رفع نادى البنك الأهلى رصيده إلى 22 نقطة ليرتقى إلى المركز السادس في جدول الترتيب من 15 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 17 هدفا واستقبلوا 15 هدفا، فى المقابل بقى إيسترن كومبانى في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 15 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلوا 27 هدفا.

دخل البنك الأهلى بتشكيل مكون من:

محمود الزنفلى فى حراسة المرمى

امير مدحت - محمد دبش - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - محمود سيد - محمد هلال - فادى فريد - محمد بسيونى - ناصر منسي

وجاء على مقاعد البدلاء

احمد صبحى - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - موسى دياوارا - كريم بامبو - احمد ياسين - محمد حامد - أسامة فيصل

فى المقابل، جاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: الحسينى طه - خالد مصطفى- أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط: محمد بن على طرابلسى -محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - عبد العزيز موسى

الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا

البدلاء : أحمد بوسكا - كمال ابو الفتوح - أحمد حجى - محمد خليفة -محمد رمضان -أحمد تمساح - محمود نعيم - عماد ميهوب - يوسف مجدى عبد الغني