شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يفوز على الإسماعيلى بـ"ثنائية" فى عقر داره ويرتقى للمركز العاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق إنبى على الإسماعيلى بثنائية دون رد سجلهما جون إيبوكا وعبد الرحمن عماد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدراويش، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى الممتاز.

ضغط الإسماعيلى على إنبى من بداية المباراة فى محاولة لتسجيل هدف التقدم، وشن لاعبو الدراويش أكثر من هجمة تحطمت على أقدام مدافعى إنبى وحارس المرمى الذى تألق محمود جاد.

مع بداية الشوط الثانى ضغط إنبى وسيطر على مجريات المباراة، وأهدر فرصة هدف محقق بعد كرة ارتطمت فى القائم الأيسر والأيمن دون أن تسكن الشباك، كما أهدر عبد الرحمن مجدى هدف محقق للإسماعيلى.

وفى الدقيقة 67 سجل جون إيبوكا هدف التقدم لإنبى، وفى الدقيقة 79 ارتكب محمود حارس انبى خطأ فادح مع دييجو فرناندو مهاجم الدراويش، احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد العودة لتقنية الفار، وأهدرها عمرو الحلوانى فى الدقيقة 84، وفى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع سجل عبد الرحمن عماد الهدف الثانى لإنبى.

بهذه النتيجة يحتل إنبى المركز العاشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 19 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 15 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 8 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 19 هدفا.

دخل الاسماعيلى المباراة بتشكل مكون من.. حارس المرمى.. محمد فوزي، خط الدفاع.. عمرو الحلواني – محمد نصر – محمد هاشم– عصام صبحي، خط الوسط.. محمد بن خماسة – عمر الوحش – محمد عادل، أمامهما.. عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي، خط الهجوم.. محمد الشامي.

على مقاعد البدلاء.. عمر رضوان حارس المرمى، أحمد مصطفى، محمد عبد السميع، عماد حمدي، محمد مخلوف، وجيه عبد الحكيم، حسن ياسين، سايكو كونتيه، دييجو فرناندو.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار، خط الوسط: محمد حامد – أحمد العجوز – مؤمن راضي – مصطفى دويدار – محمد النحاس، خط الهجوم: جون إيبوكا.