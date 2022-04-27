محمود البنا حكما لمباراة الأهلي وطلائع الجيش غدا

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عصام عبد الفتاح إدارة مباراة الأهلى وطلائع الجيش للحكم محمود البنا، غدا ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء طاقم التحكيم كالتالى: محمود البنا حكم ساحة ويعاونه كل من يوسف البساطى وأحمد توفيق وحكم رابع صبرى إبراهيم، بينما على تقنية الفار أحمد الغندور وهانى عبد الفتاح.

وفى سياق آخر، يختتم فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة طلائع الجيش غداً الأربعاء فى التاسعة والنصف مساءً باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر الدوري، وهى المسابقة التى يعود لها الفريق الأحمر بعد الانتهاء من منافسات ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل فريق الأهلى معسكرا مغلقا اليوم، الثلاثاء، والمبيت بأحد ألفنادق عقب الانتهاء من التدريب الختامى لمباراة طلائع الجيش، وهى المباراة التى يسعى خلالها المارد الأحمر للعودة للانتصارات عقب الخسارة من المصرى فى آخر المواجهات التى خاضها بالمسابقة المحلية قبل خوض مباراتى الرجاء المغربي.