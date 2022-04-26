الامارات | الزمالك يستعيد جهود بن شرقي في مواجهة المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد جهود بن شرقي في مواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الجهاز الفني لفريق لزمالك جهود لاعبه المغربي أشرف بن شرقي قبل مواجهة المصري البورسعيدي المقرر لها الخميس على ملعب الجيش المصري ببرج العرب ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القدم .

وكان اشرف بن شرقي قد تغيب الفترة الماضية عن مباريات الزمالك بسبب الإيقاف.

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي.

وذكر الموقع الرسمي للزمالك اليوم الثلاثاء ان القائمة ضمت كل من محمد أبو جبل ومحمد عواد والسيد عطية في حراسة المرمي ومعه محمد عبد الغني ومحمود حمدي الونش وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وأحمد فتوح وحازم إمام وطارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر ويوسف إبراهيم أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ورزاق سيسيه وسيد محمد عبد الله وعمر السعيد وسيف الجزيري.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة بعد خوضه 15 مباراة، بفارق أربع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 12 مباراة.

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