الامارات | مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على ريال مدريد

شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يضع قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قدما في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما حقق انتصارا مثيرا أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني وتغلب عليه 4 / 3 اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور قبل النهائي.

وافتتح كيفن دي بروين التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية ثم أضاف زميله جابرييل خيسوس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 11 قبل أن يرد ريال مدريد بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيل فودين الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 53 ثم سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 55، وأضاف برناردو سيلفا الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 74 قبل أن يختتم كريم بنزيمة التسجيل بالهدف الثالث لريال مدريد وسجله من ضربة جزاء في الدقيقة 82.

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