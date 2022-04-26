برشلونة يمدد تعاقده مع أراوخو

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ولعب أراوخو (23 عاما) بشكل أساسي مع برشلونة في الموسمين الماضيين، والآن سيظل مع الفريق حتى نهاية موسم 2025 / 2026.وأعلن برشلونة عن العقد الجديد على موقعه الالكتروني أمس.
ومنذ أن شارك للمرة الأولى مع برشلونة في أكتوبر 2019، حيث انضم لبرشلونة قادما من فريق بوسطن ريفر الأوروجواياني، شارك في 78 مباراة في كل المسابقات.
وساعد أراوخو برشلونة في نظافة شباك الفريق في 13 مباراة خلال تلك الفترة، وسجل ستة أهداف، كان آخرها في المباراة التي فاز بها الفريق على ريال مدريد 4 / 0 الشهر الماضي.
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