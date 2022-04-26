شكرا لقرائتكم خبر ماتيوس: أخطاء الحكام لم تعد مقبولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعتقد لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم الأسبق لوثر ماتيوس أنه ينبغي على اللاعبين السابقين مساعدة حكام الفيديو المساعدين بعد خلافات كبيرة حدثت في الجولة الماضية من الدوري (بوندسليجا).

وحسم بايرن ميونخ التتويج باللقب العاشر على التوالي بعد فوزه على بوروسيا دورتموند 3 / 1 السبت. ولم تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بعد أن ارتكب بنيامين بافارد خطأ على جود بيلينجهام، لاعب دورتموند، الذي شعر أنه تمت معاملته بظلم أمام بايرن ميونخ في المباراة الثانية على التوالي.

واعترف الاتحاد الألماني لكرة القدم بوجود خطأ تحكيمي وذكر أيضا أن نوردي موكيلي، لاعب لايزبج، ما كان يفترض أن ينجو من ركله لنيكو جييسلمين، لاعب يونيون برلين.

ووصف ماتيوس الأخطاء بأنها «قرارات لم تعد مقبولة بعد الآن» في كرة القدم الحديثة.

وكتب لاعب بايرن ميونخ السابق في عمود في «سكاي»، «السبب الذي يمكننا من تقييم هذه الأمور بشكل أفضل هو لأننا كنا لاعبين كرة قدم وتعرضنا لهذه المواقف بشكل مستمر طوال سنوات، ونعلم كيف تكون الأمور عندما ترتكب خطأ أو يرتكب بحقك خطأ».

وأضاف «فوق كل هذا، نرى الخطأ أسرع».

ويعارض ماتيوس إلغاء حكم الفيديو.

وقال بطل العالم 1990 مع المنتخب الألماني إن إلغاء حكم الفيديو سيكون خطوة للوراء.

وأكد «بشكل عام، أعتقد أن عددا من القرارات الخاطئة يتم منع اتخاذها أكثر من السابق، ومع ذلك هناك فرصة للتحسن».