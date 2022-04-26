شكرا لقرائتكم خبر يونيو يشهد تفعيل الشرط الجزائي بعقد هالاند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال تقرير إعلامي في النرويج إن بند الشرط الجزائي في عقد مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني، النرويجي الدولي أرلينج هالاند، يمكن استخدامه بعد أبريل الحالي.

وأفادت المعلومات الواردة لمحطة «تي في2» في التلفزيون النرويجي أمس، بأنه يجب تفعيل البند في موعد أقصاه يونيو المقبل في حال أراد اللاعب الرحيل عن النادي مقابل دفع شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، ونفت القناة ما ذكرته وسائل إعلام مختلفة من أن المهلة الممنوحة للاعب لاستخدام هذا البند تنتهي بحلول نهاية أبريل الحالي.

ولم تذكر القناة المطلعة مصادر هذه المعلومات.

يذكر أن عقد هالاند مع دورتموند ينتهي في صيف 2024.

ويجري الحديث منذ شهور حول احتمال انتقال هالاند إلى أحد الأندية الكبرى، حيث يعتقد أن مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة بيب جوارديولا يتصدر الأندية التي تسعى لضم هالاند، بالإضافة إلى أندية أخرى منها ريال مدريد الإسباني.

وذكرت تقارير إعلامية إنجليزية أن اللاعب والنادي توصلا إلى اتفاق، وعلق المدير الرياضي لدورتموند ميشائيل تسورك على هذه التقارير قائلا لمحطة «سكاي» الرياضية مطلع الأسبوع الحالي قائلا «انتقال ارلينج هالاند إلى الدوري الإنجليزي لن يكون مفاجئا لنا على الإطلاق».

وكتبت القناة النرويجية أن ريال مدريد يشارك في السباق على ضم هالاند، لكنها رأت أن الوقت يلعب لصالح مانشستر سيتي. كما يعتقد أن بايرن ميونخ الألماني مهتم بضم المهاجم الاستثنائي رغم ارتفاع تكاليف الصفقة.

من جانبه قال يان اجه فيورتاوفت المحترف السابق في الدوري الألماني والمقرب من هالاند، «مانشستر سيتي هو الأقرب لكني أعرف أن بايرن يسعى لضمه».

في المقابل أكد الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ أوليفر قبل أسبوع، أن ضم هالاند إلى بايرن غير ممكن من الناحية المالية.