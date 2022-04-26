شكرا لقرائتكم خبر فياريال يهدد ليفربول بمصير اليوفي وبايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مدرب فريق فياريال الإسباني أوناي إيمري إن فوزهم المفاجئ على يوفنتوس وبايرن ميونخ في البطولة لن يكون له قيمة كبيرة في مواجهة الدور قبل النهائي أمام ليفربول، خاصة أن عنصر المفاجأة اختفى الآن.

ويحل فياريال ضيفا على ليفربول اليوم في مباراة الذهاب.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي أمس «عامل المفاجأة يتضاءل. لم يعد موجودا الآن. من يصعد للدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا يصعد إليه لأنه يستحق».

وأكد «يعلم ليفربول أننا نقدم مستوى جيدا أوروبيا، وأننا كنا قادرين على إخراج فريقين كبيرين.

يعلمون أنها لن تكون مباراة سهلة.

سيشعرون أنهم المرشحون للفوز، هذا طبيعي، ولكنهم سيحترموننا».

ويعتقد إيمري أن مستوى ليفربول الحالي أفضل من مستواه عندما حقق اللقب في 2019، حيث إن انتقال ساديو ماني في بعض الأحيان للعب في قلب الهجوم يعطي ليفربول قوة إضافية. ولكن يبقى أهم ما يميز ليفربول هو الضغط العالي طوال الملعب للحصول على الكرة.

وقال «أرى فريقا متطورا لليفربول. نواجه ليفربول في أفضل أوقاته».

وأضاف «صحيح أن أمام الفرق التي تعتمد على طريقة دفاعية قد يواجهون صعوبات أكبر، ولكنهم مستعدون لهذه المباريات».

من جانبه، قال مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب إن فياريال فريق صنع من أجل دوري أبطال أوروبا، وذلك بفضل مجهودات مديره الفني يوناي إيمري.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي أمس «لدي احترام كبير ليوناي إيمري وفياريال من قبل، وذلك لأنني شاهدت مبارياتهم مع بايرن ميونخ ويوفنتوس. يوناي مدرب يهتم جدا بالتفاصيل ويجهز فريقه لمختلف المواقف في المباراة، وهذا ما يقوم به الفريق، إنه مدرب من طراز عال ويقوم بعمل كبير هناك».

وبإمكان ليفربول توقع أداء عال من فياريال الذي قدم أداء رائعا نجح من خلاله في خطف بطاقة التأهل في الدقائق الأخيرة على ملعب بايرن ميونخ في الدور الماضي، بعدما قدم أداء هجوميا رائعا أمام يوفنتوس الإيطالي في دور الـ16.

وأضاف كلوب «سنواجه خصما صعبا للغاية، لقد صنعوا من أجل تلك البطولة، الأسلوب الذي يلعب به هذا الفريق رائع للغاية».

وتابع «ربما يكون الفريق قد حظي بميزة في آخر مواجهتين، بأن يوفنتوس أو بايرن ميونخ استهانا بهم، لكن ذلك لن يحدث معنا خاصة بعد تلك المباريات الأربع، لا فرصة لحدوث ذلك أبدا».

وأردف «مهما كانت النتيجة اليوم، فإنها ستكون مؤثرة بشكل كبير على فياريال، لذلك فإننا سنحتاج لتحقيق أفضل نتيجة. من الجيد أن تلعب أول مباراة خارج ملعبك، ثم تحقق نتيجة يمكنك القتال من أجلها في المباراة الثانية على ملعبك ووسط جماهيرك، ولكن من يهتم لذلك، هكذا جرت الأمور».