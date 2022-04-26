الأرجنتين آخر محطات كيليني مع الأزوري

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وستكون المباراة، التي تجمع بين بطل أوروبا وبطل أمريكا الجنوبية، هي أفضل ختام لمسيرة كيليني (37 عاما)، حيث ستقام في المكان الذي حصد فيه الأزوري لقب بطولة أمم أوروبا العام الماضي.وفشل المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم التي تقام في قطر في نوفمبر المقبل، لذلك، يعتقد المدافع أن المباراة التي ستقام في شهر يونيو ستكون أفضل وداع، وفقا لما قاله لمنصة «دازن» عقب فوز يوفنتوس على ساسولو 2 / 1 مساء أمس الأول.
وما زال اللاعب لم يقرر بعد ما إذا كان سيمد مسيرته على مستوى الأندية لمدة عام آخر مع يوفنتوس، الذي يقاتل من أجل الحصول على المركز الرابع في الدوري الإيطالي للعب في دوري أبطال أوروبا، كما يقاتل من أجل الحصول على لقب كأس إيطاليا.
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