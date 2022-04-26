شكرا لقرائتكم خبر أجواء احتفالية في أول مران لبايرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خاض بايرن ميونخ أمس أول تدريب له بعد الفوز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) للمرة العاشرة على التوالي.

وأقام اللاعبون الهواة بالنادي ممرا شرفيا للمدير الفني للفريق جوليان ناجلسمان، واللاعبين أثناء دخولهم.

ووجه ناجلسمان وقائد الفريق مانويل نوير، الشكر لجماهير الفريق التي حضرت المران وذلك من خلال مكبر صوت.

وبعد أن حسم بايرن ميونخ لقب الدوري قبل نهاية المسابقة بثلاث مباريات وخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، فإن بعض اللاعبين المهمشين سيحصلون على فرصة لنهاية الموسم، بداية من مباراة ماينز المقرر إقامتها السبت المقبل.

وغاب روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر عن المران بسبب البرد، بينما حصل دايوت أوباميكانو وكينجسلي كومان على راحة.

وحسم بايرن ميونخ التتويج بلقب الدوري السبت الماضي بفوزه على بوروسيا دورتموند 3 /1.