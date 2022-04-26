شكرا لقرائتكم خبر دياز: سنواجه الريان بالأساسيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن مواجهة الريان القطري اليوم، أنه سيدفع بالتشكيل الأساسي.

وقال «سأدفع بالتشكيلة الأساسية للفريق، وسترون هلالا مكتملا، لأنه من المهم أن يتم تجهيز المجموعة الحالية للمباريات المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ونهائي كأس خادم الحرمين الشريفين».

وأضاف «نجحنا في سياسة التدوير بين اللاعبين، وحصل الكثير منهم على قسط من الراحة وحققنا الهدف الأساسي في صدارة المجموعة وعدم الخسارة حتى الآن، رغم عدم مشاركتنا بكامل اللاعبين الأساسيين في أكثر من مباراة سابقة».

وعن خصمه اليوم قال» أحترم الريان فهو يمتلك إمكانيات عالية ولاعبين مميزين، ومن الضروري أن نواجهه بتركيز عال خاصة أنه يسعى للتأهل وسيرمي بكل ثقله وقوته».