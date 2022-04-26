شكرا لقرائتكم خبر مدرب الريان: الهلال أقوى فرق آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الفني لفريق الريان، التشيلي نيكولاس كوردوفا، مواجهة الهلال اليوم بالصعبة.

ويلتقي الهلال والريان اليوم بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال كوردوفا في المؤتمر الصحفي امس «رغم صعوبة المباراة المصيرية إلا أننا نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ النادي».

وأضاف»المواجهة ستكون لها حسابات خاصة، لاسيما أنها ستحدد ملامح متصدر المجموعة أو صاحب المركز الثاني».

وأردف «الهلال أقوى فرق آسيا حاليا، ومن هنا تكمن صعوبة مواجهته، لكن يبقى مصير التأهل إلى الدور المقبل بأيدينا لا بأيدي غيرنا».