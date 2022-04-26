شكرا لقرائتكم خبر مدرب الريان: الهلال أقوى فرق آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويلتقي الهلال والريان اليوم بالجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.وقال كوردوفا في المؤتمر الصحفي امس «رغم صعوبة المباراة المصيرية إلا أننا نتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ النادي».
وأضاف»المواجهة ستكون لها حسابات خاصة، لاسيما أنها ستحدد ملامح متصدر المجموعة أو صاحب المركز الثاني».
وأردف «الهلال أقوى فرق آسيا حاليا، ومن هنا تكمن صعوبة مواجهته، لكن يبقى مصير التأهل إلى الدور المقبل بأيدينا لا بأيدي غيرنا».
كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الريان: الهلال أقوى فرق آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.