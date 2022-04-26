معركة الفيصلي أمام السد.. تأهل أم وداع؟

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ويختتم عنابي سدير مساء اليوم مشواره في دور المجموعات بلقاء فريق السد القطري في الـ11:15 باستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في آخر مباريات المجموعة الخامسة التي تحتضنها مدينة الدمام.ويطمح الفيصلي متصدر المجموعة في حصد النقاط الثلاث لضمان تأهله المباشر للدور المقبل، محاولا استغلال ظروف السد الذي فقد أمل التأهل من خلال تذيله ترتيب المجموعة.
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفيصلي 2/ 1.
ويسبق مواجهة الفيصلي والسد، مباراة أخرى لا تقل أهمية، تهم الفيصلي كثيرا، حيث يلتقي ناساف الأوزبكي وصيف المجموعة برصيد 8 نقاط، مع الوحدات الأردني الثالث برصيد 5 نقاط، وقد يستفيد الفيصلي من النتيجة خاصة إذا ما فاز الوحدات، لكنه سيواجه ضغطا مضاعفا حال فوز ناساف، حيث سيكون قد اعتلى الصدارة ليضع الفيصلي أمام فرصة تحقيق الفوز فقط.
أجواء المجموعة
- فوز الفيصلي المتصدر برصيد 9 نقاط يؤهله مباشرة
- التعادل قد يخدم الفيصلي حال فوز الوحدات أو تعادله مع ناساف
- فوز ناساف وفوز الفيصلي قد يؤهلهما معا كأول للمجموعة وأفضل ثان
- فوز ناساف وخسارة الفيصلي قد يحرم الفيصلي من التأهل
- فوز الوحدات يرفع رصيده إلى 8 نقاط قد لا تكون كافية لتأهله
- السد فقد فرصة التأهل بعد توقف مسيرته عند 4 نقاط
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