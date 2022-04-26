أفضلية الهلال ترعب الريان

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ويشهد معلب الأمير فيصل بن فهد المواجهة الثانية بين الفريقين عند الساعة الـ 11.15بعد أن فاز الهلال في اللقاء الأولى 3/ 0.ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط للريان صاحب المركز الثاني والطامح للتأهل مع الهلال على الأقل عن طريق أفضل الثواني في المجموعات.
وقد يتأهل الريان كمتصدر للمجموعة لكنه في هذه الحالة سيكون بحاجة إلى الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف، حيث حينها سيكون متساويا مع الهلال في عدد النقاط ومتفقا عليه بعدد الأهداف المسجلة.
ولن يجد الريان سهولة في الفوز على الهلال، خاصة وأن الأخير لم يخسر أي من مبارياته بينما تعادل مرة واحدة فقط أمام الشارقة، فيما فاز 4 مرات بينها فوز على الريان نفسه بثلاثية.
ونجح المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز في تجنيب لاعبيه الإرهاق من خلال إجادة عملية التدوير بين اللاعبين في ظل تلاحق المباريات البطولة وتتابعها.
وفرض الهلال نفسه كأقوى فريق هجوما ودفاعا، حيث سجل 11 هدفا، بينما استقبل 3 أهداف.
أما الريان فسجل 8 أهداف. وتلقى مرماه 7 أهداف.
وفي ذات توقيت المباراة الأولى، يلتقي ضمن المجموعة الأولى أيضا، الشارقة واستقلال دوشنبة في مباراة خارج حسابات التأهل، فالشارقة يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط واستقلال دوشنبة بالمركز الأخير دون رصيد، وهو أبعدهما عن التأهل المباشر أو عبر أفضل الثواني.
موقف المجموعة
- الهلال حسم تأهله منذ الجولة قبل الماضية.
- الفوز أو التعادل وحتى الخسارة بأقل من 3 أهداف تمنح الهلال المركز الأول.
- يحتاج الريان للفوز من أجل التأهل لدور الـ16.
- فوز الريان بأكثر من 3 أهدف يمنحه الصدارة بفارق الأهداف.
- التعادل أو حتى الخسارة قد يكفيان الريان للتأهل من باب أفضل الثواني.
- الشارقة واستقلال دوشنبه يخوضان مواجهة خارج الحسابات.
- استقلال دوشنبه يبحث عن تذوق طعم الفوز أو التعادل للمرة الأولى.
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