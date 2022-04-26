أفضلية الهلال ترعب الريان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيتناسى الهلال تأهله مبكرا إلى دور الـ16 لدوري أبطال آسيا عندما يواجه الريان القطري اليوم في مباراة الإياب ضمن المرحلة السادسة الأخيرة للمجموعة الأولى بدور المجموعات في العاصمة الرياض.

ويشهد معلب الأمير فيصل بن فهد المواجهة الثانية بين الفريقين عند الساعة الـ 11.15بعد أن فاز الهلال في اللقاء الأولى 3/ 0.

ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 13 نقطة مقابل 10 نقاط للريان صاحب المركز الثاني والطامح للتأهل مع الهلال على الأقل عن طريق أفضل الثواني في المجموعات.

وقد يتأهل الريان كمتصدر للمجموعة لكنه في هذه الحالة سيكون بحاجة إلى الفوز بأكثر من ثلاثة أهداف، حيث حينها سيكون متساويا مع الهلال في عدد النقاط ومتفقا عليه بعدد الأهداف المسجلة.

ولن يجد الريان سهولة في الفوز على الهلال، خاصة وأن الأخير لم يخسر أي من مبارياته بينما تعادل مرة واحدة فقط أمام الشارقة، فيما فاز 4 مرات بينها فوز على الريان نفسه بثلاثية.

ونجح المدير الفني للهلال الأرجنتيني رامون دياز في تجنيب لاعبيه الإرهاق من خلال إجادة عملية التدوير بين اللاعبين في ظل تلاحق المباريات البطولة وتتابعها.

وفرض الهلال نفسه كأقوى فريق هجوما ودفاعا، حيث سجل 11 هدفا، بينما استقبل 3 أهداف.

أما الريان فسجل 8 أهداف. وتلقى مرماه 7 أهداف.

وفي ذات توقيت المباراة الأولى، يلتقي ضمن المجموعة الأولى أيضا، الشارقة واستقلال دوشنبة في مباراة خارج حسابات التأهل، فالشارقة يحتل المركز الثالث برصيد 5 نقاط واستقلال دوشنبة بالمركز الأخير دون رصيد، وهو أبعدهما عن التأهل المباشر أو عبر أفضل الثواني.

موقف المجموعة

