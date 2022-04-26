شكرا لقرائتكم خبر ماريجا غير راض عن مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدّ مهاجم فريق الهلال، المالي موسى ماريجا مواجهة فريقه أمام الريان القطري اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا، فرصة لتعويض التعادل في الجولة الماضية مع الشارقة الإماراتي 2 / 2.

وقال ماريجا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشارقة «إن الهلال يرغب في تعويض التعثر أمام الشارقة في الجولة الماضية، من خلال تحقيق الفوز على الريان».

واعترف ماريجا بتراجع مستواه، وقال «إنه غير راض عن مستواه في الفترة الأخيرة ودقة التسديد في إنهاء الهجمات، لكنه أرجع عدم تسجيله للأهداف إلى سوء الحظ، مشيرا إلى أن الأهم من تسجيل الأهداف هو فوز الفريق.

وأشاد ماريجا بالمدير الفني، الأرجنتيني رامون دياز، مشيرا إلى أن نتائج الفريق أصبحت أفضل منذ قدومه.

وكان الهلال قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 عن المجموعة الأولى، حيث يتصدر ترتيبها برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الريان.