ماريجا غير راض عن مستواه

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وقال ماريجا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الشارقة «إن الهلال يرغب في تعويض التعثر أمام الشارقة في الجولة الماضية، من خلال تحقيق الفوز على الريان».واعترف ماريجا بتراجع مستواه، وقال «إنه غير راض عن مستواه في الفترة الأخيرة ودقة التسديد في إنهاء الهجمات، لكنه أرجع عدم تسجيله للأهداف إلى سوء الحظ، مشيرا إلى أن الأهم من تسجيل الأهداف هو فوز الفريق.
وأشاد ماريجا بالمدير الفني، الأرجنتيني رامون دياز، مشيرا إلى أن نتائج الفريق أصبحت أفضل منذ قدومه.
وكان الهلال قد ضمن تأهله إلى دور الـ16 عن المجموعة الأولى، حيث يتصدر ترتيبها برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الريان.
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