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مالودا يهيئ الاتفاق لجولات التحدي

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- بواسطة أيمن الوشواش - استغل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الفرنسي، باتريس كارتيرون، علاقته بنجم المنتخب الفرنسي وفريق الإنجليزي السابق فلوران مالودا، في تهيئة اللاعبين للمرحلة المقبلة الحساسة من دوري الأمير للمحترفين، حيث يحتاج الاتفاق إلى تثبيت أقدامه وتجاوز خطر الهبوط، وذلك بعد أن حاضر مالودا اللاعبين عن تجاربه السابقة والأزمات التي مر بها على مستوى المنتخب والفرق، وكذلك أزماته الشخصية، كما شارك مالودا في تدريبات الفريق خلال معسكره الحالي المقام في أبوظبي.

وأكد النجم الفرنسي للاعبين أنه سبق أن عاش فترات صعبة ومشابهة لوضع الاتفاق حاليا خلال مسيرته ، ولكن تمكن من تجاوزها بالتحدي والمثابرة والإصرار على تحقيق الهدف.

وكان فريق الاتفاق استأنف تدريباته بمعسكره في أبوظبي تحضيرا لمواجهة الظفرة الإماراتي وديا غدا.

ويأتي لقاء الظفرة كسادس وديات فارس الدهناء، حيث يختتم بعدها الفريق معسكر أبوظبي الذي جاء ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشاد مالودا خلال التدريبات بما شاهده في المعسكر وقال «فريق الاتفاق يملك إمكانات ومواهب مميزة هو قادر على تجاوز الصعوبات المقبلة في الدوري».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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