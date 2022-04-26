شكرا لقرائتكم خبر مالودا يهيئ الاتفاق لجولات التحدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد النجم الفرنسي للاعبين أنه سبق أن عاش فترات صعبة ومشابهة لوضع الاتفاق حاليا خلال مسيرته الرياضية، ولكن تمكن من تجاوزها بالتحدي والمثابرة والإصرار على تحقيق الهدف.وكان فريق الاتفاق استأنف تدريباته بمعسكره في أبوظبي تحضيرا لمواجهة الظفرة الإماراتي وديا غدا.
ويأتي لقاء الظفرة كسادس وديات فارس الدهناء، حيث يختتم بعدها الفريق معسكر أبوظبي الذي جاء ضمن المرحلة الثانية من التحضيرات لباقي منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأشاد مالودا خلال التدريبات بما شاهده في المعسكر وقال «فريق الاتفاق يملك إمكانات ومواهب مميزة هو قادر على تجاوز الصعوبات المقبلة في الدوري».
كانت هذه تفاصيل خبر مالودا يهيئ الاتفاق لجولات التحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.