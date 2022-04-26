بعد معاناته من التهابات في عضلة القلب.. وسائل إعلام تكشف موعد عودة بدر بانون لتدريبات الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت وسائل إعلامية عن موعد عودة المدافع المغربي بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتدريبات الفريق، وذلك بعد غيابه عن الملاعب خلال الـ3 أشهر الماضية.

وتواجد بدر بانون في المغرب خلال الآونة الأخيرة لقضائه فترة راحة سلبية نظراً لمعاناته من التهابات في عضلة القلب أبعدته عن المشاركة في التدريبات والمباريات خلال الفترة الماضية.

ونقل موقع "بطولات" عن مصدر دال النادي الأهلي قوله إنه "خلال أول أسبوع من شهر مايو المقبل سيشهد مشاركة بدر بانون في تدريبات الأهلي بشكل خفيف حال الاطمئنان على تعافيه من مضاعفات كورونا".

وأضاف المصدر: "بانون أجرى آشعة أخيرة أثبتت تعافي عضلة القلب من الالتهابات بنسبة 70٪، والأسبوع الثاني من مايو يخوض التدريبات الجماعية مع الفريق ولكن بشكل بسيط".

وتابع: "الأسبوع الأخير من مايو سيشارك في التدريب كاملا مع الفريق".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق طلائع الجيش غداً، الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.