شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى قبل مباريات اليوم في الجولة 16 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، 3 مباريات فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، تجمع الإسماعيلى مع إنبى، والبنك الأهلى وإيسترن كومبانى، وأخيرا المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى.جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022
أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف
محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف
مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف
جوب مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف
بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف
محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف
محمود وادي - بيراميدز - 5 أهداف
جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.