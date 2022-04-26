شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدوري المصرى قبل مباريات اليوم في الجولة 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء، 3 مباريات فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، تجمع الإسماعيلى مع إنبى، والبنك الأهلى وإيسترن كومبانى، وأخيرا المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 9 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 6 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 6 أهداف

جوب مابولولو - الاتحاد السكندري - 6 أهداف

بيرسي تاو - الأهلي - 5 أهداف

محمد شريف - الأهلي - 5 أهداف

محمود وادي - بيراميدز - 5 أهداف

جون إيبوكا - إنبي - 5 أهداف

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الثلاثاء بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.