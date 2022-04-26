شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباراتى الأهلى والطلائع والزمالك والمصرى فى الجولة 16 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فى التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء، 3 مباريات فى الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، تجمع الإسماعيلى مع إنبى، والبنك الأهلى وإيسترن كومبانى، وأخيرا المقاولون العرب مع الاتحاد السكندرى.

موعد مباراة الأهلى وطلائع الجيش القادمة فى الدوري

يستعد الأهلى لمواجهة طلائع الجيش فى التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمصرى القادمة فى الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.