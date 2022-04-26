شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: احتواء حسام حسن بعد أزمة عدم المشاركة مع الأهلي واجراء اختبار طبي لأحمد عبد القادر لتحديد موقفه من مباراة طلائع الجيش.
يتخوف الجهاز الفني للأهلي من إقامة مباراة العودة ضد وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب نجيل صناعي، في ظل صعوبة أرضية ملعب النجيل الصناعي وما قد تسببه من إصابات للاعبي الأهلي.
وقدم نادي وفاق سطيف طلبا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقل مباراة العودة ضد الأهلي من ملعب 5 جويليه إلى ملعب 8 مايو، لأن الأخير أرضيته من نجيل صناعي وهو ما لا يجيد الأهلي اللعب عليه، مع العلم أنه لم يتم اعتماد الملعب من قبل الكاف.
استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على العودة للعب بثنائي وسط ملعب في مباراته غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة ضد الرجاء المغربي اعتماد موسيماني على الثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية وغير طريقة لعب الأهلي من 4 / 2/ 3 / 1 إلى طريقة 3 / 4 / 3 .
يخضع أحمد عبد القادر صانع العاب النادى الاهلى لإختبار طبى اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من دخول قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً الاربعاء من عدمه ، وغاب عبد القادر عن المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الاحمر أمس، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.
وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.
نجح مسئولى النادى الأهلى فى تجديد عقد ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى ، لمدة 4 مواسم قادمة ، على أن تستمر مع الفريق حتى 2026 .
تم توقيع العقود فى حضور طارق خيرى المدير الفنى للفريق ، و هانى العوضى مدير النشاط الرياضى ، على أن تبدأ مع الفريق بداية الموسم الجديد .
احتوى الجهاز الفني للأهلي غضب حسام حسن مهاجم الفريق حيث تحدث أكثر من عضو بالجهاز مع اللاعب وطالبوه بالصبر وعدم الإستسلام لعدم مشاركته مع الفريق بشكل أساسي الفترة الماضية.
وتحدث أعضاء بالجهاز الفني للأهلي مؤخراً مع حسام حسن عن ضرورة التركيز في التدريبات وبذل مجهود مُضاعف لأن الفرصة ستأتي له فريباً وعليه أن يستغلها ولا يستسلم للروح الإنهزامية ، وأكدوا له أن غضبه من عدم المشاركة نتيجة طبيعية ويؤكد على حماسه وإصراره على المشاركة في المباريات.
يحسم مسئولى النادى الاهلى اليوم الثلاثاء ملعب مباراة وفاق سطيف الجزائرى بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الاجتماع مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق الكرة وجهازه المعاون.
ويلعب الأهلي مع وفاق سطيف أحد يومي 6 أو 7 مايو الجاري بالقاهرة فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة العودة بالجزائر أحد يومى 13 أو 14 الشهر الجاري.