شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 26 / 4 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها: احتواء حسام حسن بعد أزمة عدم المشاركة مع الأهلي واجراء اختبار طبي لأحمد عبد القادر لتحديد موقفه من مباراة طلائع الجيش.

يتخوف الجهاز الفني للأهلي من إقامة مباراة العودة ضد وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب نجيل صناعي، في ظل صعوبة أرضية ملعب النجيل الصناعي وما قد تسببه من إصابات للاعبي الأهلي. وقدم نادي وفاق سطيف طلبا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقل مباراة العودة ضد الأهلي من ملعب 5 جويليه إلى ملعب 8 مايو، لأن الأخير أرضيته من نجيل صناعي وهو ما لا يجيد الأهلي اللعب عليه، مع العلم أنه لم يتم اعتماد الملعب من قبل الكاف.

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي على العودة للعب بثنائي وسط ملعب في مباراته غدا الأربعاء ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وشهدت مباراة الأهلي الأخيرة ضد الرجاء المغربي اعتماد موسيماني على الثلاثي حمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية وغير طريقة لعب الأهلي من 4 / 2/ 3 / 1 إلى طريقة 3 / 4 / 3 . اختبار طبى يحسم مصير أحمد عبد القادر من مواجهة الأهلى والطلائع يخضع أحمد عبد القادر صانع العاب النادى الاهلى لإختبار طبى اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من دخول قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش غداً الاربعاء من عدمه ، وغاب عبد القادر عن المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الاحمر أمس، بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الكتف تعرض لها خلال مشاركته في مباراة الرجاء المغربي بإياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. وقام الجهاز الطبي بوضع برنامج علاج طبيعي لتجهيز اللاعب للعودة من جديد إلى المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق فور تعافيه من الإصابة.

نجح مسئولى النادى الأهلى فى تجديد عقد ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى ، لمدة 4 مواسم قادمة ، على أن تستمر مع الفريق حتى 2026 . تم توقيع العقود فى حضور طارق خيرى المدير الفنى للفريق ، و هانى العوضى مدير النشاط الرياضى ، على أن تبدأ مع الفريق بداية الموسم الجديد .