شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المقاولون العرب الشوط الأول من مباراته مع الاتحاد السكندرى متقدما بهدف دون رد في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

جاء الهدف عن طريق أمادو نياص في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: "محمد عبد المنصف، وهشام صلاح، محمد عبد السلام، عبد الله نصيب، صبري رحيل، سيالفو مورو، مروان عطية، خالد الغندور، أحمد ميسي، إبراهيم حسن، مابولولو".

فيما جاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي: "حراسة المرمى: أحمد العربي، وخط الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وحسن الشامي وفاروق كابور، وخط الوسط: محمد مجلي وأحمد الشيمي، وعبدالله ياسين، ومحمد حمدي زكي، وخط الهجوم: أحمد علي، وامادو انياص".

يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 19 هدفا، فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبوه 18 هدفا واستقبلوا 24 هدفا.

تلعب المباراة تحت شعار لا بديل عن الثلاث نقاط، حيث يدخل المقاولون العرب اللقاء بعد الهزيمة من فاركو بهدف نظيف فى الجولة الماضية، فيما سقط الاتحاد السكندرى أمام الزمالك بهدفين نظيفين.