شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى يحسم الشوط الأول بين البنك الأهلى وإيسترن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى الشوط الأول بين البنك الأهلى وإيسترن كومبانى بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة حاليا بينهما فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى.

تقدم ناصر منسى بالهدف الأول للبنك الاهلى في الدقيقة 25 بعد عرضية رائعة من محمد هلال لتجد رأسية ناصر ماهر ليتصدى لها عمرو حسام حارس إيسترن كومبانى وترتدى له مرة أخرى ليضعها ناصر في الشباك.

وتعادل خالد مصطفى سريعا لإيسترن كومبانى في الدقيقة 28 بعد متابعة لعرضية مميزة قابلة محمد صالح برأسه ليتصدى الزنفلى لها وترتد لخالد مصطفى الذى يضعها في الشباك.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

محمود الزنفلى فى حراسة المرمى

امير مدحت - محمد دبش - أسامة إبراهيم - إسحاق يعقوبو - محمد لعبة - محمود سيد - محمد هلال - فادى فريد - محمد بسيونى - ناصر منسي

وجاء على مقاعد البدلاء

احمد صبحى - أحمد ياسر - عاصم صلاح - معروف يوسف - موسى دياوارا - كريم بامبو - احمد ياسين - محمد حامد - أسامة فيصل

فى المقابل، جاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: عمرو حسام

خط الدفاع: الحسينى طه - خالد مصطفى- أحمد عبد الموجود (جوده) - محمد صالح

خط الوسط: محمد بن على طرابلسى -محمد ناصر (مودي) -أحمد متعب - عبد العزيز موسى

الهجوم: فراس بن عيفية - أحمد أوفا

البدلاء : أحمد بوسكا - كمال ابو الفتوح - أحمد حجى - محمد خليفة -محمد رمضان -أحمد تمساح - محمود نعيم - عماد ميهوب - يوسف مجدى عبد الغني

وتعادل البنك الأهلى مع الاتحاد السكندرى بهدف لمثله فى الجولة الأخيرة، فيما سقط إيسترن كومبانى أمام الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن برصيد 19 نقطة جمعها من 14 مباراة، حيث فاز فى 5 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات، سجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلوا 14 هدفا، فى المقابل يحتل إيسترن كومبانى المركز الثامن عشر والأخير برصيد 10 نقاط جمعها من 14 مباراة، حيث فاز فى مباراتين وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 25 هدفا.