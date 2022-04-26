شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلى وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الإسماعيلى وإنبى التي تجمعهما حاليًا على ستاد الدراويش، فى إطار مباريات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى الممتاز، بالتعادل السلبى بين الفريقين.

ضغط الإسماعيلى على إنبى من بداية المباراة فى محاولة لتسجيل هدف التقدم، وشن لاعبى الدراويش أكثر من هجمة تحطمت على أقدام مدافعى إنبى وحارس المرمى الذى تألق محمود جاد.

دخل الاسماعيلى المباراة بتشكل مكون من.. حارس المرمى.. محمد فوزي، خط الدفاع.. عمرو الحلواني – محمد نصر – محمد هاشم– عصام صبحي، خط الوسط.. محمد بن خماسة – عمر الوحش – محمد عادل، أمامهما.. عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي، خط الهجوم.. محمد الشامي.

على مقاعد البدلاء.. عمر رضوان حارس المرمى، أحمد مصطفى، محمد عبد السميع، عماد حمدي، محمد مخلوف، وجيه عبد الحكيم، حسن ياسين، سايكو كونتيه، دييجو فرناندو.

فيما ضم تشكيل إنبى كلاً من.. حراسة المرمى: محمود جاد، خط الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – إبراهيم القاضي – مصطفى دويدار، خط الوسط: محمد حامد – أحمد العجوز – مؤمن راضي – مصطفى دويدار – محمد النحاس، خط الهجوم: جون إيبوكا.

ويحتل الإسماعيلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 11 نقطة جمعها من 14 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 لقاءات، سجل لاعبوه 9 أهداف واستقبلوا 17 هدفا.

ويحتل إنبى المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة جمعها من 14 مباراة ويتبقى له مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 4 لقاءات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلوا 17 هدفا.