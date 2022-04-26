شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأهلى و الزمالك فى نصف نهائى دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدور نصف النهائى من بطولة دورى السوبر لكرة السلة رجال ، والتى تقام بصالة برج العرب بالأسكندرية .

ويلتقى اليوم الزمالك مع الاتحاد السكندرى، والأهلى مع الجزيرة حيث تقام المباراة الأولى فى التاسعة مساء ، بينما تقام المباراة الثانية فى الحادية عشر مساء .

ويدخل الأهلى المباراة محققا الفوز فى المباراتين السابقتين ، ويحتاج الى الفوز اليوم للصعود للدور النهائى ، دون الحاجة الى المبارا الرابعة و الخامسة ، ووفقا للبطولة التى تقام بنظام BEST OF 5 ، فأن الفريق الفائز فى 3 مباريات يصعد للدور التالى .

وحال تعرض الأهلى للخسارة اليوم يكون الجزيرة أمامه فرصة الصعود للنهائى بالتغلب فى المواجهات الثلاثة المقبلة.

وفيما يخص الزمالك فيخوض مباراة الاتحاد بهزيمتين فى الجولتين السابقتين، وبالتالى فوز الاتحاد اليوم يكون خروج للزمالك من البطولة، بينما حال فوز الزمالك اليوم يكون امامه فرصة للصعود للنهائى بالتغلب فى الجولات الثلاثة المقبلة.