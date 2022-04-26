شكرا لقرائتكم خبر عن مطب صناعى يثير مخاوف فى الأهلي قبل مباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخوف الجهاز الفني للأهلي من إقامة مباراة العودة ضد وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب نجيل صناعي، في ظل صعوبة أرضية ملعب النجيل الصناعي وما قد تسببه من إصابات للاعبي الأهلي.

وقدم نادي وفاق سطيف طلبا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقل مباراة العودة ضد الأهلي من ملعب 5 جويليه إلى ملعب 8 مايو، لأن الأخير أرضيته من نجيل صناعي وهو ما لا يجيد الأهلي اللعب عليه، مع العلم أنه لم يتم اعتماد الملعب من قبل الكاف.

جدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري كانت على ملعب 8 مايو على أرضية نجيل صناعي في نصف نهائي نسخة دوري أبطال إفريقيا 2018 وخسرها الأهلي بهدفين مقابل هدف ولكن صعد الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في مجموع اللقائين بنتيجة 3 / 2.

ويواجه الأهلى نظيره وفاق سطيف الجزائرى 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

واجتاز الأهلي عقبة الرجاء الرياضي المغربي بالتأهل على حسابه لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز فى القاهرة بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل في المغرب بهدف لكل فريق، بينما بلغ وفاق سطيف الجزائري نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 1-0 خارج ملعبه على الترجي التونسي فى إياب دور الثمانية بعد تعادله سلبياً على ملعبه فى مباراة الذهاب.